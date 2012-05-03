Телеведуча Розинська заявляє, що її побили співробітники ДАІ

Ведуча Першого національного каналу Наталія Розинська заявляє про те, що її побили представники ДАІ. Про це пише «Дуся».



За словами ведучої, інцидент стався 2 травня о 17:30 на вулиці Саксаганського в Києві.



«Пять здоровых мордоворотов меня побили, расцарапали руку так, что осталась 10-сантиметровая рана, выдирали сумку, угрожали табельным оружием. И причем все это было на глазах у прохожих! Недалеко расположена троллейбусная остановка. А не дай Бог у этого гаишника дрогнула рука, он мог бы кого-то застрелить!..», - сказала пані Розинська.



Наталія Розинська зазначила, що зупинилась купити букет біля магазину квітів, який виявився зачиненим, і коли вона вже зібралась їхати далі, до неї підійшов співробітник ДАІ. Ведуча попросила його представитись, після чого розпочалася суперечка з ним. Далі вона заявила: «Я понимаю, зачем вы меня остановили. Но хабарі я не раздаю!». Після цього поїхала далі. Однак за 150 метрів дорогу їй перетнули три автомобілі співробітників ДАІ.



«Люди снимали на мобилки, как меня били, так что у меня есть свидетели. Это 365-я статья, злоупотребление властью!», - стверджує пані Розинська.



Вона звернулась до міліції та зафіксувала забої. За інформацією «Дусі», були зафіксовані легкі тілесні ушкодження. Надалі ведуча планує написати заяву до прокуратури та звернутись до Міністра внутрішніх справ.



«Телекритика» звернулася по коментар з приводу інциденту до начальника відділу зв'язків з громадськістю Головного управління МВС у Києві Ігоря Михалка й чекає на відповідь.



«Телекритика»