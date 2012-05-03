На території Лаври у телевізійника відібрали камеру і стерли запис

Львів. 3 травня. УНІАН. 1 травня на території Почаївської Лаври один із служителів церкви спільно з охоронцем монастиря спершу забороняли оператору Бродівського телебачення знімати прощу, в якій він взяв участь, а пізніше силоміць відібрали камеру.

Про це ZAXID.NET повідомив сам оператор Роман Кушніренко.

1 травня з ініціативи протоієрея Степана Шири з міста Броди відбулось піше паломництво до української святині «Святої гори Почаївської». Близько другої години дня паломники дістались Почаєва. При вході на територію Лаври охорона заборонила вести відеозйомку оператору Бродівського телебачення нібито «до погодження з керівництвом». Однак після сорокахвилинного очікування ніхто не підійшов та дозволів ніяких не давав.

За повідомленням оператора, аби не загострювати ситуації, всі паломники разом із бродівським священицтвом та оператором РК ТРК «Броди» вирушили до виходу, щоб за територією Лаври відслужити Маївку. Але під час читання Євангелія з території Лаври вийшов «служитель церкви» та начальник охорони Лаври, які з застосуванням фізичної сили забрали відеокамеру в оператора, нічим не аргументувавши.

Як розповів оператор, начальник охорони кілька секунд затримував його, аби той не зміг догнати невідомого монаха у рясі.

Захищати відеокамеру почали і протоієрей УПЦ о. Степан Шира, і гість о. Роман зі Львова та секретар Бродівської міської ради – Михайло Чунгін, який брав участь у пішій ході. Вирішувати конфлікт взялися працівники Почаївського міськвідділу міліції.

„На місце події виїхала слідчо-оперативна група з м. Кременець. Після подання всіх заяв та допиту свідків відеокамеру все таки повернули, але відеозапис служіння Маївки був стертий”, - повідомив оператор.

«Почаївська Лавра – це не приватна власність. Це не заклад, який охороняє державну таємницю. Надіємось на об’єктивне розслідування цієї справи», - наголосив Роман Кушніренко.