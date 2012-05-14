У Запоріжжі підліток стрибнув зі скелі у Дніпро і загинув

Запоріжжя. 14 травня. УНІАН. 17-річний житель Запоріжжя стрибнув зі скелі у Дніпро і загинув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС регіону, нещасний випадок стався на Дніпрі в районі острова Хортиця 11 травня.

«До служби порятунку «101» звернувся друг потерпілого, який повідомив, що на Старому Дніпрі навпроти острова Байда його товариш – 17-річний житель Запоріжжя, стрибнув зі скелі, однак після не випірнув з річки», - розповіли рятувальники.

Співробітники рятувальної станції № 2 дістали потерпілого з дна річки на поверхню без ознак життя.

Судово-медична експертиза встановлює причини смерті хлопця.

Як повідомили УНІАН медики швидкої допомоги, загиблий був випускником однієї із запорізьких шкіл.