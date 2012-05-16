На Полтавщині за крадіжку газового конденсату посадять членів ОЗУ

Полтава. 16 травня. УНІАН. Апеляційним судом Полтавської області винесено вирок членам злочинного угруповання, яке спеціалізувалася на організації та здійсненні систематичних крадіжок вуглеводневої сировини державного підприємства ГПУ «Полтавагазвидобування» на території Полтавської області.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління СБУ.

Як зазначається у повідомленні, у 2009 році співробітники СБУ затримали організовану групу осіб на місці вчинення злочину. Оперативники виявили закопану в землю металеву ємність об’ємом понад 20 м.куб., наповнену газовим конденсатом, до якої було під’єднано «відвод» понад 3,5 км з пластикових шлангів від «врізки» в конденсатопровід ГПУ «Полтавагазвидобування» ДК «Укргазвидобування».

Вироком суду шістьох осіб визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.185 (крадіжка), ч.3 ст.292 (пошкодження об’єктів магістральних нафто-,газо- та нафтопродуктопроводів) Кримінального кодексу України і призначено покарання: одній особі у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, двом особам у вигляді 5 років 6 місяців з конфіскацією майна, двом особам у вигляді 3 років 6 місяців обмеження волі з конфіскацією майна, одну особу у вигляді позбавлення волі строком 5 років з конфіскацією майна.