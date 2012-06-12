У Донецьку затримали на хабарі посадовця виправної колонії

Донецьк. 12 червня, УНІАН. У Донецьку співробітники Служби безпеки України спільно з працівниками пенітенціарної служби затримали посадову особу однієї з виправних колоній Донецької області за здирницство і отримання хабара.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі Управління СБУ в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, встановлено, що начальник відділення соціально-виховної і психологічної роботи із спецконтингентом вимагав у місцевої мешканки 1 тис дол. за сприяння в умовно-достроковому звільненні її чоловіка, осудженого за шахрайство.

У результаті правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому» в центрі Донецька при отриманні всієї суми хабара. За матеріалами СБУ прокуратурою Донецької області порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (отримання хабара) Кримінального кодексу України. Ведеться слідство.