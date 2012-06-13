Продавець черешні жорстоко побив інженера "Київводоканалу"

Київ. 13 червня. УНІАН. На одному зі стихійних ринків у Києві продавець черешні жорстоко побив співробітницю "Київводоканала" за зауваження про торгівлю на місці автостоянки підприємства. Про це ТСН.ua повідомили в прес-службі "Київводоканалу".

"Інцидент стався вранці, коли інженер абонентського відділу розрахункового департаменту, побачивши лотки з черешнею, що перекрили в'їзд на автомобільну стоянку підрозділу Київводоканалу, звернулась до продавця із проханням прибрати продукцію з дороги, аби не заважати проїзду спецавтотранспорту. У відповідь на це продавець почав кричати та лаятись, а після повторного прохання прибрати лотки вдарив жінку по обличчю", - повідомили у прес-службі..

У відділені швидкої допомоги жінці поставили діагноз "струс мозку". Наразі стан співробітниці розрахункового департаменту стабільний, без погіршень, але місяць вона буде змушена провести на лікарняному. Після огляду лікарем інженер абонентського відділу написала заяву до районного відділення міліції про нанесення тілесних ушкоджень.