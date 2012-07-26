У Польщі затримали рекордну партію контрабанди цигарок з України
Працівники польської прикордонної служби затримали на кордоні з Україною рекордну партію цигарок вартістю більш як 140 тисяч євро, яка була доставлена нелегально на територію Польщі через річку Буг
Варшава. 26 липня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби (Straz Graniczna, SG) 24 липня затримали на кордоні з Україною рекордну партію цигарок вартістю більш як 140 тисяч євро, яка була доставлена нелегально на територію Польщі через річку Буг.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі SG.
Прикордонники виявили майже 1,2 мільйона цигарок, котрі вже були запаковані контрабандистами в автобус, на якому вони не встигли від`їхати.
”Після передачі інформації прикордонним службам України виявлено чергові коробки, заповнені цигарками (на українській стороні кордону)”, - відзначила прес-служба.
Представник Надбужанського відділу польської прикордонної служби, відповідальної за частину ділянки кордону з Україною, повідомила агентству, що затримана партія стала рекордною у цьому році, зауваживши, що з 2012 року прикордонники цього відділу виявили контрабандних цигарок майже на 3 мільйони євро.
За її словами, за весь минулий рік відділ виявив контрабанди на 7 мільйонів євро.
Співрозмовник агентства сказала, що в останній справі поки не вдалося нікого затримати, зауваживши, що більшість контрабанди, яку виявляють працівники Надбужанського відділу, знаходять на ”зеленому кордоні”.
Вона також зауважила, що найчастіше контрабандисти переправляють цигарки з Білорусі (де вони ще дешевші, ніж в Україні) на українську територію, а звідти - вже до Польщі.
Як повідомляв УНІАН, у липні польська прикордонна служба повідомляла про кілька випадків затримання контрабанди цигарок з України доставленої у Польщу через Буг вартістю від 25 до 30 тисяч євро та затримання у низці справ кількох людей, залучених до цієї нелегальної діяльності: як поляків, так і українців.
Минулого року польські митники, прикордонники та поліція виявили на східному кордоні та у Польщі близько 680 мільйонів контрабандних цигарок вартістю близько 80 мільйонів євро. у першому кварталі 2012 року польські прикордонники виявили контрабандних цигарок на суму 6,7 млн дол., що майже на 20% більше показників перших трьох місяців минулого року.