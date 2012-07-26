У Польщі затримали рекордну партію контрабанди цигарок з України

Варшава. 26 липня. УНІАН. Працівники польської прикордонної служби (Straz Graniczna, SG) 24 липня затримали на кордоні з Україною рекордну партію цигарок вартістю більш як 140 тисяч євро, яка була доставлена нелегально на територію Польщі через річку Буг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі SG.

Прикордонники виявили майже 1,2 мільйона цигарок, котрі вже були запаковані контрабандистами в автобус, на якому вони не встигли від`їхати.

”Після передачі інформації прикордонним службам України виявлено чергові коробки, заповнені цигарками (на українській стороні кордону)”, - відзначила прес-служба.

Представник Надбужанського відділу польської прикордонної служби, відповідальної за частину ділянки кордону з Україною, повідомила агентству, що затримана партія стала рекордною у цьому році, зауваживши, що з 2012 року прикордонники цього відділу виявили контрабандних цигарок майже на 3 мільйони євро.

За її словами, за весь минулий рік відділ виявив контрабанди на 7 мільйонів євро.

Співрозмовник агентства сказала, що в останній справі поки не вдалося нікого затримати, зауваживши, що більшість контрабанди, яку виявляють працівники Надбужанського відділу, знаходять на ”зеленому кордоні”.

Вона також зауважила, що найчастіше контрабандисти переправляють цигарки з Білорусі (де вони ще дешевші, ніж в Україні) на українську територію, а звідти - вже до Польщі.

Як повідомляв УНІАН, у липні польська прикордонна служба повідомляла про кілька випадків затримання контрабанди цигарок з України доставленої у Польщу через Буг вартістю від 25 до 30 тисяч євро та затримання у низці справ кількох людей, залучених до цієї нелегальної діяльності: як поляків, так і українців.

Минулого року польські митники, прикордонники та поліція виявили на східному кордоні та у Польщі близько 680 мільйонів контрабандних цигарок вартістю близько 80 мільйонів євро. у першому кварталі 2012 року польські прикордонники виявили контрабандних цигарок на суму 6,7 млн дол., що майже на 20% більше показників перших трьох місяців минулого року.

