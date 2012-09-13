Житель Запорізької області торгував зброєю через Інтернет

Запоріжжя. 13 вересня. УНІАН. Співробітники управління по боротьбі з кіберзлочинністю ГУ МВС України в Запорізькій області затримали 39-річного жителя Запорізької області, який підозрюється в тому, що через мережу Інтернет продавав зброю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків із громадськістю запорізького главку міліції, «в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено особу жителя Запорізької області, який через Інтернет продавав холодну зброю. 7 вересня співробітники міліції одержали ордер на обшук домоволодіння підозрюваного, де окрім холодної зброї було виявлено й вилучено також вогнепальну зброю: обріз гвинтівки Мосіна, автомат «ППШ», пістолет Zoraki, а також пістолет «ТТ», два револьвери «Наган» у розібраному виді, патрони різних калібрів і велика кількість складових частин і механізмів пістолетів і рушниць вітчизняного та зарубіжного виробництва», - повідомили в ВЗГ.

На сьогоднішній день вже одержано висновок експертів про те, що вилучена зброя є бойовою.

Стосовно власника незаконного збройового арсеналу порушено кримінальну справу за ч.1 ст.263-1 Кримінального Кодексу України – «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами й вибуховими речовинами»

Підозрюваний у торгівлі зброєю перебуває під вартою. Походження зброї встановлюється, ведеться слідство.