Ківалов пропонує дозволити суддям носити вогнепальну зброю

Київ. 18 грудня. УНІАН. У зв`язку з жорстоким вбивством у Харкові судді та членів його сім`ї народний депутат від Партії регіонів Сергій Ківалов вважає за необхідне дозволити суддям постійно носити вогнепальну зброю.

Про це йдеться в коментарі УНІАН, переданому прес-службою депутата.

«Жорстоке, просто звіряче вбивство сім`ї харківського судді Володимира Трофимова виглядає як виклик. Що і кому хотіли сказати злочинці, відрізавши і забравши з собою голови жертв? Кому б цей виклик не був кинутий, якою б у результаті не виявилася причина цього резонансного злочину, думаю, вона буде встановлена найближчим часом, він обов`язково має бути розкритий. Я знаю, що на його розкриття кинуті кращі сили і МВС, і прокуратури, і СБУ”, - сказав С.Ківалов.

При цьому він відзначив, що поки що не зрозуміло, чи пов`язана ця трагедія із суддівською діяльністю В.Трохимова, чи вбивство скоїли саме в професійне свято суддів для того, щоб відвернути увагу від дійсної причини злочину.

“Сьогодні однозначно можна сказати одне: цей злочин може змусити замислитися будь-якого суддю в Україні: а чи варто ухвалювати законний вирок, якщо він виходить суворим? А чи не матиме правосуддя трагічних наслідків особисто для судді і його близьких? Ми у жодному разі не повинні дати дозволити залякати суддів. Як не сумно, але ця трагедія мусить підштовхнути законодавців до перегляду законодавства про захист працівників суду. Зокрема, я давно виступаю за те, щоб суддям дозволили носити вогнепальну зброю не тимчасово, як зараз, і не за заявою судді про те, що йому загрожує небезпека, а з моменту вступу на посаду і, можливо, довічно. Тому, що помститися судді за його принципову позицію можуть і після відставки”, - відзначив народний депутат.

На його думку також необхідно посилити гарантії недоторканності суддів.

“Я не знаю, чому у нас так складається, що для попередження трагедій потрібний якийсь каталізатор. У цьому випадку – жорстока розправа з цілою сім`єю. Я і раніше виступав за те, щоб суддя був більш захищеним – і соціально, і фізично. А зараз, думаю, для всіх очевидно, що це зробити просто життєво необхідно», - наголосив С.Ківалов.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня ц.р. у Харкові невідомі вбили чотирьох чоловік - суддю Фрунзенського районного суду Харкова В.Трофимова і членів його сім`ї. За даними міліції, обезголовлені трупи виявив в одній із квартир багатоповерхівки близький родич загиблих. Були вбиті: 58-річний власник квартири, його 59-річна дружина, їхній 30-річний син і його 29-річна співмешканка.

Того ж дня начальник Головного слідчого управління МВС України Василь Фаринник сказав: «Ми розглядаємо як версію як професійну діяльність судді, так і особисте захоплення – колекціонування. Швидше за все, воно могло стати причиною злочину. А також ми розглядаємо інші версії».

За даним фактом порушено кримінальну справу за ст. 115 Кримінального кодексу України (навмисне вбивство).