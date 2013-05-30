Міністр МВД Захарченко захистив докторську дисертацію

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко 29 травня у Полтаві захистив докторську дисертацію.



Віталій Захарченко/Фото: МВС

Про це журналістів повідомив ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля.

За його словами, Захарченко захистив роботу на тему: Механізми індикативного управління економічною безпекою національної економіки.

У своїй роботі міністр використовував практичні напрацювання, які одержав під час роботи в податковій міліції.