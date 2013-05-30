Міністр МВД Захарченко захистив докторську дисертацію
17:03, 30 травня 2013Кримінал
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29 травня у Полтаві
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко 29 травня у Полтаві захистив докторську дисертацію.
Віталій Захарченко/Фото: МВС
Про це журналістів повідомив ректор Полтавського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля.
За його словами, Захарченко захистив роботу на тему: Механізми індикативного управління економічною безпекою національної економіки.
У своїй роботі міністр використовував практичні напрацювання, які одержав під час роботи в податковій міліції.
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