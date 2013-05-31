Прокуратура: Історія з каштанами на Хрещатику вже не перша

Прокуратура столиці під час перевірок виявила факти привласнення та розтрати коштів структурними підрозділами комунального об’єднання “Київзеленбуд”, загалом міському бюджету завдано близько 2 млн грн.

Як передає УНІАН, про це повідомила на брифінгу начальник відділу захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері прокуратури столиці Леся Багінська.

За її словами, ситуація із підміною висаджених на Хрещатику каштанів є непоодиноким фактом серед виявлених порушень додержання вимог бюджетного законодавства при використанні коштів підрозділами “Київзеленбуд”.

Багінська підкреслила, що раніше вже були виявлені факти порушень, зокрема, завищення вартості виконаних робіт при озелененні парків та скверів міста. Так, при озелененні площі імені Франка в Печерському районі встановлено завищення вартості робіт майже на 100 тис. грн. У Подільському районі виявлено факт завищення вартості озеленення скверу на площі Червона пресня на 292 тис. грн.

Крім того, за інформацією Багінської, виявлено факти порушення бюджетного законодавства «зеленбудівцями» у Дарницькому та Оболонському районах. Зокрема, в Дарницькому районі було закуплено дерева для висадки по вулиці Ахматової, вулиці Ревуцького та в парку Позняки в розсаднику “Теремки”, який є структурним підрозділом комунального об’єднання “Київзеленбуд”. Але при цьому за документацією проходила угода з комерційною структурою.

В Оболонському районі факт правопорушень зафіксовано під час ремонту поливної системи у сквері. Відповідні роботи проводились власними силами районних підприємств, але, згідно з документами, ці роботи виконували сторонні підприємства.

“За цими фактами, не враховуючи факту з каштанами, бюджету Києва завдано збитків понад 800 тис. грн. Якщо ми додамо до цього ще факт привласнення і розтрати бюджетних коштів по факту висадки каштанів на вулиці Хрещатик, то це вже становить майже 2 млн грн”, - наголосила представник прокуратури.

Вона також зазначила, що у даний час тривають перевірки інших тендерних процедур щодо на закупівлі кущів, квітів та дерев, які також планується висадити у місті.