На Львівщині головний лікар міської лікарні побив журналіста

Відкрито кримінальне провадження

У місті Стебнику на Львівщині головний лікар міської лікарні побив журналіста – головного редактора «Трускавецької газети».

Фото: glavred.info Як повідомила УНІАН прес-секретар прокуратури Львівської області Мар‘яна Гайовська, 30 травня у місті Стебнику під час відеозйомки зборів трудового колективу Стебницької міської лікарні головному редактору «Трускавецької газети» головний лікар даної медичної установи спричинив тілесні ушкодження. 2 червня Трускавецьким міськвідділом міліції зареєстроване кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній професійній діяльності журналістів за ч. 1 ст. 171 Кримінального Кодексу України. Розслідування триває і перебуває на контролі Дрогобицької міжрайонної прокуратури.

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