У Донецьку постраждав міліціонер

Співробітниками Донецького міського управління міліції сьогодні була затримана група осіб, які впродовж місяця тероризували сім`ю водія-далекобійника, вимагаючи у нього гроші за «забезпечення безпеки бізнесу».

При затриманні постраждав міліціонер.

Як повідомили УНІАН сьогодні в прес-службі Донецького міськуправління міліції, в травні 32-річному жителеві Донецька група молодих людей «запропонувала» свої послуги, а у разі відмови рекетири погрожували чоловікові і його сім`ї фізичною розправою, а також погрожували ліквідувати його бізнес і спалити автомобіль.

За словами правоохоронців, зловмисники діяли зухвало, жорстоко - поки чоловік перебував у рейсі, вони були до нього в будинок вночі, тероризували дружину з малолітньою дитиною.

Доведений до відчаю, чоловік був змушений звернутися до органів внутрішніх справ.

В результаті низки оперативних заходів злочинна група була затримана під час передачі необхідної суми грошей. Здійснюючи опір, один із членів групи завдав тілесних ушкоджень співробітникові міліції.

В даний час всі члени злочинної групи затримані. Відкрито кримінальне виробництво за ч.2. ст.189 КК України (вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб).