На Львівщині застрелився банкір

На Львівщині працівник одного з відділень комерційних банків застрелився із власної мисливської рушниці.

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах.

За отриманою інформацією, 36-річний житель Львова скоїв самогубство 14 червня, перебуваючи в салоні свого автомобіля “Нива-шевроле” неподалік села Підберізці Путомитівського району.

Тіло чоловіка виявила його мати.

За інформацією джерела, загиблий чоловік обіймав керівну посаду в одній із банківських філій міста Львова. За попередніми даними, ймовірною причиною самогубства могли стати проблеми з позичальниками, які не повертали взяті в банку кредити.

У відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області кореспонденту УНІАН підтвердили інформацію про те, що 14 червня на автодорозі біля села Підберізці мав місце випадок загибелі чоловіка, за попередніми даними – суїцид. Тіло чоловіка було виявлено в салоні автомобіля. Обставини даної події – розслідуються.