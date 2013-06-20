Суд відпустив міліціонера, який брав участь у затриманні судді

Апеляційний суд Харківської області змінив міру запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт працівнику міліції Сергію Зубкову, який 12 червня брав участь у затриманні в ресторані судді одного з районних судів Харкова.

Як передає кореспондент УНІАН, слухання апеляцій інших двох працівників міліції, які були затримані після інциденту з суддею, відбудеться сьогодні.

Прокуратура підтримала клопотання про зміну запобіжного заходу, оскільки досудове слідство перебуває на завершальному етапі, і на цей час немає підстав тримати під вартою працівників міліції.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня Департамент Державної служби охорони при МВС України поінформував, що у Харкові заарештовано співробітників Держслужби охорони, які намагалися припинити хуліганські дії відвідувача кафе, яким виявився суддя.

Зокрема, за даними ДСО, міліціонери, які приїхали 12 червня о 00.24 за викликом у кафе, побачили, як невідомий громадянин зі слідами крові на обличчі, який перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння, вдарив охоронця кафе.

«Після неодноразово висловлених вимог припинити протиправні дії працівники міліції попередили правопорушника про можливість застосування засобів фізичного впливу та спеціальних засобів. Однак той кинувся до одного з міліціонерів й намагався відібрати у нього табельну вогнепальну зброю АКС-74У, викрикуючи при цьому, що зараз всіх перестріляє», - повідомили у Департаменті Держслужби охорони.

Працівники міліції застосували стосовно правопорушника засоби фізичного впливу та наручники. Після вказаних дій затриманий представився суддею одного з районних судів Харкова, пізніше ця інформація підтвердилася.

13 червня за ініціативи органів прокуратури, на підставі рішення суду, трьох міліціонерів Державної служби охорони було заарештовано.

13 червня перший заступник прокурора Харківської області Володимир Суходубов на брифінгу висловив переконання, що затримані працівники Державної служби охорони під час конфлікту у ресторані неправомірно застосували міри фізичного впливу та спецзасоби стосовно судді одного з районних судів Харкова.