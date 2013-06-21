Завлабораторією навчального закладу вимагав за екзамен 3 тис. грн
16:47, 21 червня 2013Кримінал
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Хабарника затримали на Рівненщині
У Рівненській області за вимагання хабара правоохоронці затримали завідуючого навчальною лабораторією одного з вищих навчальних закладів.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України, завлабораторією вимагав і отримав 3 тис. грн від студента за успішне складання ним іспиту.
У даній справі відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).
Хабарника затримано.
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