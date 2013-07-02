Начальника міліції Миколаївщини відсторонено від займаної посади

Наказом Міністра внутрішніх справ Віталія Захарченко відсторонений від займаної посади начальник УМВС України в Миколаївській області Валентин Парсенюк та керівник Врадієвського райвідділу міліції.



Валентин Парсенюк/Фото:media.news.pn

Про це повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як зазначається у повідомленні, "таке рішення прийнято у зв’язку з тим, що інформація про напад на місцеву жительку за участі працівників міліції була надана керівництву МВС не в повному обсязі, що не дозволило швидко та об’єктивно розібратися у ситуації та призвело до заворушень".

Тимчасово виконуючим обов’язки керівника обласної міліції призначено Сергія Поготова, першого заступника начальника Департаменту громадської безпеки МВС України, який вже знаходиться на місці.

Розпочате службове розслідування. У Врадієвці працюють фахівці основних підрозділів апарату МВС. Також на місце виїхала комісія на чолі з начальником Головного штабу Володимиром Березаном.

«МВС зацікавлено в об’єктивному та неупередженому розгляді всіх обставин подій на Миколаївщині, та закликає людей не піддаватися на провокації політиків, які підбурюють на протиправні дії. Депутатська недоторканість допоможе їм уникнути відповідальності, а звичайним громадянам доведеться відповідати за законом», - наголошується у повідомленні.

За фактом нападу на Врадієвський райвідділ міліції розпочате кримінальне провадження за частиною четвертою статті 296 (хуліганство, скоєне групою осіб) та за частиною першою статті 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.