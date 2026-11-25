Суд встановив, що ТЦК не перевірив підстави для автоматичного продовження відстрочки, та скасував накази про призов і зарахування до військової частини.

Львівський окружний адміністративний суд скасував наказ про призов чоловіка, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років. ТЦК не перевірив, чи мала автоматично продовжитися раніше оформлена відстрочка, перш ніж направити його до війська, пише Судово-юридична газета.

Чому чоловіка мобілізували попри право на відстрочку

Чоловік раніше отримав відстрочку від мобілізації на підставі виховання дитини з інвалідністю. Її оформили 3 квітня 2026 року – до 4 травня, коли завершувався строк попередньої мобілізації.

Після продовження мобілізації ТЦК не перевірив підстави для автоматичного продовження відстрочки. 22 серпня 2026 року чоловіка призвали на військову службу та зарахували до списків особового складу військової частини. На той момент його дочка ще не досягла 18 років.

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У ТЦК пояснювали, що чоловік не подав повторної заяви через ЦНАП, а в реєстрі "Оберіг" відомостей про відстрочку не було.

Що вирішив суд

Суд встановив, що відповідно до пункту 60 Порядку №560 раніше оформлена відстрочка може автоматично продовжуватися після продовження строку мобілізації, якщо законні підстави для неї зберігаються.

Оскільки чоловік уже мав відстрочку, ТЦК повинен був перевірити, чи залишалися підстави для її продовження, а не вимагати повторного звернення без з'ясування цих обставин.

У результаті суд визнав протиправним і скасував наказ ТЦК про призов чоловіка, а також наказ військової частини про його зарахування до списків особового складу.

Водночас суд не зобов'язав ТЦК внести відомості про відстрочку до реєстру та не постановив виключити чоловіка зі списків військової частини. Ці вимоги визнали передчасними.

Позов задовольнили частково. Також суд постановив стягнути з ТЦК на користь чоловіка 1064,96 грн судового збору.

Мобілізація в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше чоловік прийшов до ТЦК оформити відстрочку від мобілізації, оскільки доглядає батька з інвалідністю II групи, але замість рішення за заявою отримав направлення на військову службу.

Видання розповіло, що своє рішення в ТЦК пояснили тим, що у чоловіка є ще двоє дітей - ще один син та донька, тому підстав для отримання відстрочки у його сина немає.

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