Захарченко зустрівся із британським принцом Кентським

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко зустрівся з представником британської Королівської сім`ї принцом Майклом Кентським.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, зустріч відбулася у Севастополі в рамках візиту принца Майкла Кентського до України.

«Під час зустрічі глава МВС обговорив з принцом Кентським питання покращення відносин між правоохоронними органами обох країн та координацію роботи щодо боротьби із злочинністю, а також навчання фахівців новим методам роботи», - зазначається в повідомленні.

«Сторони знайшли спільну точку зору у розвитку відносин між нашими країнами», - додали в МВС.