Захарченко зустрівся із британським принцом Кентським
19:34, 08 липня 2013Кримінал
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Зустріч відбулася у Севастополі
Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко зустрівся з представником британської Королівської сім`ї принцом Майклом Кентським.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС, зустріч відбулася у Севастополі в рамках візиту принца Майкла Кентського до України.
«Під час зустрічі глава МВС обговорив з принцом Кентським питання покращення відносин між правоохоронними органами обох країн та координацію роботи щодо боротьби із злочинністю, а також навчання фахівців новим методам роботи», - зазначається в повідомленні.
«Сторони знайшли спільну точку зору у розвитку відносин між нашими країнами», - додали в МВС.
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