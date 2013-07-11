Невідомі обікрали заступника міністра фінансів Криму
10:01, 11 липня 2013Кримінал
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Викрали гроші із службового кабінету
У одного із заступників міністра фінансів Криму викрали особисті гроші прямо зі службового кабінету.
Цю інформацію кореспондентові державного агентства "Укрінформ" підтвердили джерела в правоохоронних органах.
"Викрали сумку з великою сумою грошей, близько 25 тисяч гривень, очевидно взяв той, хто знав", - відзначило джерело.
Водночас прес-служба кримської міліції повідомляє, що наразі інформацію за даним фактом внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу.
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