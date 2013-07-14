Свято-Троїцький храм УПЦ КП міліція охоронятиме цілодобово

У Луганську міліція з 19.00 суботи, 13 липня, взяла під цілодобову охорону новозбудований Свято-Троїцький храм Української православної церкви Київського патріархату, освячення якого заплановано на 20 липня патріархом Філаретом.

Про це УНІАН повідомив керуючий Луганського єпархіального управління архієпископ Луганський і Старобільський Мефодій.

За його словами, до єпархіального управління звернулися віряни УПЦ КП, занепокоєні запланованим проведенням певними організаціями політичних акцій 14, 17, 19 і 20 липня. Під час цих акцій нібито заплановано увірватися до храму, блокувати доступ священнослужителів до нього та навіть зірвати зустріч Філарета з архієреями з інших держав та областей України, які прибудуть 19-20 липня на освячення храму та не дати освятити храм, сказав архієпископ.

У зв’язку з цим він звернувся до начальника ГУ МВСУ у Луганській області Євгена Польского з проханням «провести заходи відповідно до чинного законодавства України, щоб не допустити протизаконних дій проти віруючих та предстоятеля Української православної церкви Київського патріархату патріарха Філарета, що може мати негативний резонанс серед жителів нашої держави та світової православної спільноти».

У Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Луганській області не лише підтвердили надходження такого листа, а й повідомили, що заявка на проведення акцій надійшла від організації «Літературно-історичний клуб Русичъ». За словами начальника ЦГЗ Тетяни Погукай, «русичи» мають на меті висловити своє ставлення до діяльності патріарха Філарета.

За словами архієпископа Мефодія, Свято-Троїцький храм – перший на Луганщині храм УПЦ КП. Його будівництво розпочалось 1,5 роки тому на кошти віруючих та їхніми зусиллями у вільний від роботи час. Хрести, ікони і кадило храму подарували також віруючі.

При храмі працюватимуть недільна школа, бібліотека, у холодну пору року - їдальня для безхатченків.

На 20 липня заплановане освячення храму патріархом Філаретом, який відвідає Луганщину на честь святкування 1025-річчя Хрещення Київської Русі. На освячення храму до Луганська прибудуть близько 20 архієреїв з України, Росії та Білорусі, прочани.

Довідка УНІАН. Офіційна дата створення «Літературно-історичного клубу Русичъ» - 22 травня 2011 року. За даними організації, головна мета її діяльності - підтримка та зміцнення східнослов`янської православної цивілізації, а саме - розвиток і популяризація цінностей православного російського світу, російської культури і літератури, допомога у відродженні і становленні «істинно козачої культури і вікових народних традицій», підтримка місцевих літераторів і всіх творчих людей, залучення до творчості молоді, рішучий відрив її від «мас-культури». Серед заходів організації - проведення хресних ходів і молитовних стоянь.