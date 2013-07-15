Звільнено майже увесь керівний склад Врадіївського райвідділу міліції

За результатами розслідування подій у Врадіївці в МВС прийнято ряд кадрових рішень.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, висновок службового розслідування був озвучений 12 липня на засіданні розширеної колегії МВС України. За його результатами з органів внутрішніх справ звільнено 9 працівників міліції Миколаївської області, трьох – звільнено із займаних посад, ще трьох – попереджено про неповну посадову відповідність.

Як зазначається у повідомленні, проведення об’єктивного розслідування подій у Врадіївському районі Миколаївської області Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко доручив комісії, очолюваній начальником Головного штабу МВС Володимиром Березаном.

Він озвучив результати роботи комісії, яка ретельно перевіряла обставини подій у Врадіївці, а також приймала скарги від громадян.

Особистий прийом заявників здійснював і перший заступник Міністра внутрішніх справ Віктор Дубовик

За час роботи комісії у Врадіївці до представників МВС звернулося 94 громадянина. Серед них, окрім мешканців Врадіївського району, також були мешканці прилеглих населених пунктів.

„За результатами вивчення звернень комісія визначила причини та умови, що призвели до надзвичайної події з участю працівників міліції. Серед основних причин – відчуття безкарності та кругова порука, на яких базувалася діяльність частини працівників Врадіївського райвідділу”, - наголошується у повідомленні.

За недоліки в організації діяльності підпорядкованого підрозділу з органів внутрішніх справ звільнено начальника УМВС Миколаївської області Валентина Парсенюка, його заступника та начальника кадрового підрозділу УМВС.

Із займаних посад були звільнені троє працівників обласного підрозділу внутрішньої безпеки. Крім того, за допущені порушення звільнено майже весь керівний склад Врадіївського РВ.

Нагадаємо, що раніше з органів внутрішніх справ були звільнені начальник Врадіївського райвідділу міліції Віталій Синіцький, а також працівники цього відділу Дмитро Поліщук та Євген Дрижак.