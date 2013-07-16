Затримали водія, який збив візок з немовлям

Правоохоронці затримали молодика, який на авто збив візок з немовлям. Чоловік переховувався від правоохоронців на покинутій фермі. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом залишення постраждалого в небезпеці.

Як повідомляв УНІАН, на Донеччині сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула 9-місячна дитина.

15 липня міліціонери виявили покинутий автомобіль у лісосмузі, неподалік від місця події, а ввечері того ж дня було встановлено місцезнаходження самого водія. Хлопець переховувався в приміщенні занедбаної ферми, яка також розташована у цьому населеному пункті. Державтоінспекторами він був затриманий та доставлений до слідчого для проведення слідчих дій.

За словами старшого слідчого Слідчого управління ГУМВС України в Донецькій області Захара Омельченка, наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

«Однак це тільки попередня кваліфікація, остаточна правова оцінка діям водія буде дана після проведення повного комплексу слідчих заходів. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.3 ст. 135 Кримінального кодексу України (залишення в небезпеці), що передбачає до 8 років позбавлення волі, – зазначив працівник міліції.

Що стосується особи фігуранта, то 23-річний житель селища Талаківка 5 разів притягувався до адміністративної відповідальності за різні порушення Правил дорожнього руху.