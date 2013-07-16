На Буковині чоловік сокирою покалічив дільничного інспектора

У Чернівецькій області 53-річний чоловік сокирою покалічив дільничного інспектора міліції.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, візит дільничного до 53-річного чоловіка, який тимчасово мешкав у незавершеному будинку в одному із сіл Глибоцького району, був далеко не першим, адже у травні цього року стосовно останнього працівниками міліції було складено адміністративний протокол. Чоловік ігнорував всі прохання правоохоронців з’явитись до Глибоцького райвідділу для супроводу до суду.

„Коли дільничний разом зі своїм помічником знов зайшли до чоловіка, щоб нагадати про необхідність з’явитись у суд - останній зустрів правоохоронців лайкою, як тільки вони ступили на подвір’я, а коли дільничний намагався пройти у будинок, чоловік схопив сокиру та обухом наніс міліціонеру удар у скроню. Незважаючи на травму 23-річний правоохоронець не розгубився та, за допомогою помічника, обеззброїв правопорушника. Після чого він був затриманий до приїзду слідчо-оперативної групи”, - інформує УЗГ.

Травмованого міліціонера було доставлено до лікарні.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Як зазначає Управління зв’язків з громадськістю, „останнім часом упереджене ставлення громадян до правоохоронних органів спонукає правопорушників не тільки чинити опір законним діям міліціонерів, а й калічити їх”.