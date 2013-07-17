На Хмельниччині член приймальної комісії погорів на хабарі

Правоохоронці на хабарі затримали асистента кафедри загальної та практичної психології одного з вищих навчальних закладів Хмельниччини.

Як повідомили в УГЗ МВС України, за сприяння в успішному вступі на факультет 29-річна член приймальної комісії університету вимагала та отримала від абітурієнта 600 доларів. Працівники міліції «на гарячому» затримали працівницю під час отримання хабара.

Частина 3 статті 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), за якою відкрите кримінальне провадження, передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,5 тис. до 2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.