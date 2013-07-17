У Львові посадовця Лісотехнічного університету взяли на хабарі

У Львові під час одержання хабара затримали секретаря приймальної комісії Національного лісотехнічного університету.

Про це повідомило УНІАН компетентне джерело у правоохоронних органах.

У коментарі УНІАН, начальник Відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила, що 16 липня працівники міліції затримали під час отримання хабара „посадовця одного з вищих навчальних закладів міста Львова”.

За її словами, посадовець вимагав 500 доларів хабара від абітурієнта „за сприяння у вступі до навчального закладу”.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.368 КК України, що передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.