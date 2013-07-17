Суд відпустив злочинців, які з битами кидалися на працівників ДАІ

Закарпатські Інтернет-сайти повідомляють, що суддя Хустського районного суду виніс рішення про звільнення з-під варти осіб, яких двома днями раніше затримали правоохоронці за підозрою у викраденні автомобіля.

Як повідомлялося, під час затримання підозрювані з бітами накинулися на співробітників Державтоінспекції.

Як передає кореспондент УНІАН, 17 липня, як повідомили закарпатські ЗМІ, затриманих міліцією викрадачів автомобіля випустили під особисте зобов’язання з’являтися на слідчі дії (стосовно них ведеться розслідування за статтею 289 ч.2 Кримінального кодексу України — незаконне заволодіння транспортним засобом групою осіб).

Інформацію про звільнення судом викрадачів з-під варти кореспонденту УНІАН підтвердив завідувач СГЗ УМВСУ в Закарпатській області Олег Подебрій. Він зокрема повідомив, що в нього є офіційне підтвердження того факту, що Хустський райсуд виніс рішення відпустити «під особисте зобов'язання» двох людей, звинувачених у викраденні.

«Суддя прийняв рішення, міліція та прокуратура вправі його оскаржити. Але факт залишається фактом: двоє людей, яких звинувачують у тяжкому злочині волею цього судді звільнені з моменту оголошення судом рішення. Один з обвинувачених раніше судимий ніде не працює. Все це було озвучено представниками міліції і прокуратури в ході судового засідання. Але, мабуть, у захисту були більш вагомі аргументи...», - прокоментував Подебрій.

Як повідомляв УНІАН, 15 липня 2013 року Житель міста Хуст звернувся до Хустського міськвідділу міліції і повідомив про викрадення автомобіля зі свого дворогосподарства. 16 липня інспектори ДПС ДАІ в рамках операції «Перехват» виявили викрадений автомобіль і затримали підозрюваних у викраденні двох жителів Закарпатської о бласті.