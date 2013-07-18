Колишній працівник ДАІ повернув рідним 4-річного киянина

Колишній співробітник ДАІ повернув рідним 4-річного киянина, який вирушив на триколісному велосипеді з Козятина (Вінницька область), де він відпочивав у бабусі, до Києва – до мами.

Як повідомляє Служба профілактичної роботи УДАІ УМВС України у Вінницькій області, 17 липня у Козятині 4-річний хлопчик, якого до батьків привезла донька, яка мешкає та працює в Києві, скучивши за мамою, сів на двоколісний велосипед із двома додатковими колесами і поїхав її шукати.

Малий, здолавши майже три кілометри міської дороги, виїхав на Білоцерківську трасу і їхав посередині дороги, по білій розмітці. Жоден водій не звернув на нього увагу та не зупинився.

Хлопчика побачив колишній співробітник ДАІ Петро Ващук, який знаходився на одній із заправок.

«Коли біля нього проїхала фура, аж сколихнувши ним, кинувся до хлопця, схопив його разом із велосипедом та повернувся на заправку. Хлопчик назвав своє ім’я, Владик та прізвище, розповів, що мама залишила його у бабці з дідом, а він за нею дуже скучив, тому вирішив поїхати додому. Про те, де він мешкає зараз не знав», - розповів чоловік.

За словами колишнього ДАІшника, він більше двох годин їздив містом дитиною, сподіваючись, що він впізнає вулицю та будинок.

Заїжджали у дитячий садочок, школу-інтернат, але там Владика не знали.

Дідусь пропажу онука помітив лише через годину і почав його шукати. Після трьох годин пошуків рідні звернулися до міліції. Туди ж привіз хлопця і Петро Ващук, щоб дізнатися де мешкають родичі дитини.

«Дійсно, здається, нічого героїчного у цьому вчинку не має, але біля маленького велосипедиста в той час, коли він рухався трасою, проїжджало безліч машин. В них сиділи татусі та мами інших дітей. І усім було байдуже, чому маленька дитина їде посеред дороги та наражає себе на смертельну небезпеку. Ніхто не зупинився і не запитав, що сталося: де його батьки і куди він прямує. А ми говоримо, що чужих дітей не буває. На жаль, іноді це просто слова. Ми дуже вдячні нашому ветеранові за проявлену небайдужість», - зазначає начальник служби профілактичної роботи УДАІ Володимир Мотичко.

Він додав, що за шість місяців цього року в Вінницькій області сталося 25 ДТП, в яких постраждали 24 неповнолітніх.