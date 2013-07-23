Юнак вкрав з магазину скриньку для пожертв

У Львівській області правоохоронці за викрадення з магазину скриньки для пожертв затримали 18-річного мешканця Червонограда.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю ГУ МВС України.

«Юнак зайшов до магазину близько 23:00 і викрав скриньку для пожертв, яка належить одному із благодійних фондів. Хлопець пояснив, що йому потрібні були гроші, а так як він часто заходив до вищевказаного магазину і бачив благодійні скриньки, які стоять біля кожної каси, то вирішив вкрасти одну із них. Цього вечора, відвернувши увагу продавця, він схопив скриньку і вибіг із приміщення магазину. У скриньці було 74 гривні», - зазначають у міліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 186 КК України (відкрите викрадення чужого майна (грабіж)). Санкція статті передбачає штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

Ведеться досудове слідство.