Діти ледь не стали жертвами ДТП через неуважність водія легковика

260 дітей віком від 10 до 14 років, які їхали на відпочинок до оздоровчого табору у курортному місті Скадовську Херсонської області, мало не стали жертвами ДТП через неуважність водія автомобіля «ВАЗ-2121», - інформує Управління зв’язків з громадськістю МВС України.





Як зазначається у повідомленні, врятував їх від неминучого зіткнення інспектор ДПС УДАІ Херсонщини старший лейтенант міліції Валентин Дембровський.

Патрульний автомобіль, яким керував державтоінспектор, супроводжував 6 автобусів з дітьми від залізничного вокзалу міста Херсона і до прибуття у табір.

Коли автобуси мали повертати на дорогу, яка веде до Скадовська, інспектор ДПС їхав попереду і зупинився на повороті, увімкнувши проблискові маячки. Цим він нагадав іншим водіям, що вони мають пропустити колонну автобусів з дітьми.

Назустріч автобусам зі сторони смт. Залізний Порт рухався автомобіль «ВАЗ-2121» з причепом. Водій пізно помітив патрульний автомобіль, що зупинився на перехресті. В цей час старший лейтенант міліції Валентин Дембровський зрозумів, що зіткнення не уникнути і “ВАЗ” рухається прямо на автобуси з дітьми. Міліціонер повернув автомобіль і прийняв весь удар на себе.

„На щастя, швидкість була невеликою і ніхто з водіїв сильно не постраждав. Діти злякалися, почувши звуки удару. Коли ж дізналися, що сталося, постійно питали у вихователів, як почувається міліціонер і просили передати йому слова вдячності”, - інформує УЗГ.

Внаслідок ДТП обидва автомобілі отримали механічні ушкодження.

Стосовно водія «ВАЗу» складено адміністративний протокол за ст.124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловікові загрожує штраф у розмірі від 340 до 425 гривень або позбавлення права керування транспортним засобом на строк від 6 місяців до 1 року.