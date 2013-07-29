У міліції розповіли подробиці затримання скандального ректора

Ректор Податкової академії Петро Мельник під час свого затримання поводився дуже спокійно і не намагався комусь телефонувати.

Про це "Вестям" повідомила Ірина Лемешева, прес-офіцер ГУБОЗ МВС.

"Було дві заяви від батьків абітурієнтів, які хотіли вступити до Податкового університету, - розповіла Лемешева. - Вимагач вимагає з одних 80 тис. грн за вступ на заочне відділення юрфаку. Гроші повинні були принести готівкою йому в кабінет в суботу. З інших він вимагав 40 тис. грн, але гроші попросив перерахувати на вказаний ним рахунок і в якості доказу занести йому платіжку".

Ректора заарештували саме в момент отримання конверта з міченими купюрами з рук батьків абітурієнта.

"Під час затримання поводив себе напрочуд спокійно, - додала прес-офіцер ГУБОЗ МВС. - Нікому з таємних покровителів не намагався дзвонити, навіть гроші не намагався порвати або викинути, як зазвичай роблять хабарники. Одразу ж кабінет обшукали, знайшли ще $ 30 тисяч. Чи були це також гроші від хабаря - зараз встановлюється".

У свою чергу проректор Людмила Тарангул запевняє, що в університеті немає поняття хабарництва.

"Я не розумію, які гроші за надходження він міг вимагати, якщо у нас поступають тільки за результатами ЗНО", - сказала вона і зазначила, що востаннє бачила Мельника минулої п'ятниці.

При цьому народний депутат від Партії регіонів Володимир Олійник, який працював зі своїм однопартійцем в одному комітеті Верховної Ради, вважає, що слідство має розібратися у звинуваченнях.

"Такі арешти показують, що в антикорупційній політиці не повинно бути своїх або чужих", - зазначив він.

Нагадаємо, Мельник був затриманий 27 липня під час отримання хабара від родичів двох абітурієнтів в загальному розмірі 120 тис. грн. Якщо провину ректора доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Зараз він знаходиться у лікарні через гіпертонічний криз.

ТСН