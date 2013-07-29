У Чернівцях журналісти намагалися “штурмувати” приміщення ОДА

Сьогодні, 29 липня, у Чернівцях учасники журналістського пікету проти блокування роботи каналу ТВА намагалися зайти у приміщення Чернівецької облдержадміністрації попри заборону охорони.

Як передає кореспондент УНІАН, представники ТВА, Чернівецької організації Незалежної медіа профспілки та інших ЗМІ під час пікету під стінами ОДА вимагали у керівництва області припинити тиск на пресу та хотіли поспілкуватися із головою ОДА Михайлом Папієвим.

Протягом години до пікетувальників не вийшов ні губернатор ні жоден інший представник обласної влади і учасники акції вирішили самі зайти до губернатора, прорвавши кордон охорони. Охорона встигла заблокувати двері до фойє.

Учасники акції продовжили скандування «Папієв, виходь!» у приміщенні. Згодом до них вийшов перший заступник голови ОДА Георгій Галиць, який повідомив, що не буде спілкуватися у «базарному режимі» та пішов від журналістів.

За деякий час, до обладміністрації впустили двох представників ТВА для перемовин з Галицем.

Перемовини не дали очікуваного результату. Галиць повідомив, що влада має «політичну волю для відновлення мовлення ТВА, але не має юридичних інструментів». Працівники телеканалу ТВА сподіваються, що роботу засобу масової інформації вдасться відновити протягом дня. Наразі мовлення телеканалу ведеться в Інтернеті.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Чернівецької облдержадміністрації Папієв, виконавча влада області не хоче брати жодної участі в конфлікті довкола телеканалу.

«Це виключно корпоративний конфлікт. Нехай ТВА розбереться зі своєю технічною документацією та обладнанням. За тиждень можна було протягти оптоволоконну мережу до телетрансляційної вежі. Цих проблем би не було. Обласна адміністрація не буде ні закривати, ні відкривати жоден приватний телеканал», - прокоментував Папієв.

Як передавав УНІАН, чернівецький телеканал ТВА припинив своє мовлення 23 липня внаслідок пошкодження ретрансляційного обладнання через коротке замкнення. При цьому постраждало лише обладнання ТВА, технічний персонал якого протягом тижня не допускають до релейної, що знаходиться в приміщенні облдержтелерадіокомпанії.

Колектив ТВА вважає, що їх телеканал намагаються знищити та покладають відповідальність на обласну владу.