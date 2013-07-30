Жінка наліпила засудженому пельмені з наркотиками

У Львівській виправній колонії №48 припинили спробу передати засудженому у пельменях рекордну партію таблетованих наркотиків. Інцидент стався 30 липня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДПтС України у Львівській області, наркотиками були начинені заморожені пельмені. Громадянку, яка наліпила їх для засудженого, затримали.

Вилучена партія таблеток із вмістом наркотичної речовини «субітекс» (близько 500 "доз") коштує на «чорному ринку» майже 50 тис. грн.

«Це вилучення є рекордним для установ з виконання покарань Львівщини за останні 10-15 років», – зазначено в повідомленні.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Сихівського РВ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області.