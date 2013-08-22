Адреси сайтів державних органів влади можна набирати кирилицею

Від сьогоднішнього дня адреси сайтів державних органів влади України інтернет-користувачі можуть набирати кирилицею.

Для цього в адресному рядку потрібно зазначити сайт, який цікавить інтернет-користувача. Зокрема, таким чином вже працюють сайти “Президент.укр”, “Кабмін.укр”, “Верховна Рада.укр”.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня на засіданні уряду прем’єр-міністр Микола Азаров заявив, що з 22 серпня в Україні почнеться реєстрація адрес органів державної влади українською мовою у кириличному домені верхнього рівня «.укр».

За його словами, кирилична реєстрація адрес органів влади зробить їх набагато більш відкритими для простих громадян, насамперед тих, хто лише починає знайомитися з Інтернетом.

«Наприклад, відтепер, щоб зайти на Урядовий портал, не потрібно знати точне написання адреси латинськими літерами. Достатньо в адресній строчці набрати українською «Кабмін.укр» чи «КабінетМіністрів.укр», і ви гарантовано потрапите саме туди, куди потрібно. До того ж, адреси рідною мовою значно полегшать пошук в Інтернеті», - повідомив Азаров, наголосивши, що це – лише початок, а в перспективі кирилицю можна буде використовувати і при написанні адреси електронної пошти.