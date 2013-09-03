У Дніпропетровську активісти «ЗОВу» дві години блокували автомобіль ДАІ

У Дніпропетровську затримані представники громадської організації «ЗОВ» («Закон один для всіх»), які 2 вересня близько 21 год. заблокували службовий автомобіль ДАІ, вимагаючи від працівників міліції свідоцтво про реєстрацію на патрульний автомобіль та посвідчення водія.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС у Дніпропетровській області.

«Використовуючи власний автомобіль БМВ, представники «ЗОВу» заблокували виїзд патрульному автомобілю, якому в той час по рації була надана команда виїхати на затримання порушника правил дорожнього руху на ж/м Тополя. Таким чином протягом 2-х годин співробітники Державтоінспекції не мали можливості виконувати свої службові обов’язки. На неодноразові вимоги співробітників ДАІ звільнити проїжджу частину, чоловіки не реагували, при цьому постійно ображали міліціонерів та погрожували їм», - йдеться в повідомленні ВЗГ.

На місце події була направлена слідчо-оперативна група Бабушкінського райвідділу міліції, наряд патрульно-постової служби «Капрал» та спецпідрозділу «Беркут». Порушники громадського порядку були затримані, доставлені до райвідділу та притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП «Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця».

Активістам «ЗОВу» загрожує штраф від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців, з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Наразі матеріали передані до суду. Також заява зареєстрована у Єдиному реєстрі досудових розслідувань та за згодою прокуратури вирішується питання про відкриття кримінального провадження.