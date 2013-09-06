Азаров: Прилади фіксації порушень ПДР мають робитися в Україні

Устаткування для відеофіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) має вироблятися на вітчизняних підприємствах, а не купуватися за імпортом, як це відбувається зараз. Про це прем`єр-міністр заявив під час спілкування з користувачами соціальної мережі Facebook.

«Це правильно - встановлювати на трасах засоби спостереження і фіксації порушень правил дорожнього руху. І ми цим займаємося. Знову ж таки, не в тому обсягу, в якому хотілося б. І все це, по-перше, знову пов`язано з браком ресурсів, по-друге, з необхідністю купувати всі ці прилади за імпортом, - сказав глава уряду. Необхідно організувати виробництво всього, що нам необхідне, на вітчизняних підприємствах. Тоді буде значно простіше вирішити цю проблему».

Як повідомляв УНІАН, у травні уряд планував відновити автоматичну фото- і відеофіксацію порушень правил дорожнього руху.

Кабмін розробляв законопроект, згідно з яким поверталася фіксація абсолютно всіх порушень ПДР і вводилася система повідомлення водіїв про правопорушення поштою.