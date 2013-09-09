Британський журналіст: наші фани в Києві танцювали на столах

Британський журналіст Тім Уайт, що працює на відбірковому матчі ЧС-2014 Україна - Англія, який став свідком вчорашніх зіткнень між англійськими уболівальниками і місцевими, повідомив, що англійських фанів побили після того, як вони почали танцювати на столах.

«Київ - фантастичне місто, дуже культурне і привітне. У багатьох фанатів залишилися приємні спогади від минулорічного візиту сюди. Що стосується вчорашньої події. Англійські вболівальники танцювали на столах, так що боюся, можлива реакція, якщо провокації будуть і далі», - написав Уайт у Твіттері.

Крім того, учасники листування в твіттері повідомили, що в нападі на англійців брали участь фани ФК "Динамо Київ". Про це написав користувач CFC Cathy, посилаючись на слова англійського фана, якого вдарили по голові пляшкою.

Як повідомляв УНІАН, бійка сталася 8 вересня в 21.00. На літньому майданчику одного з кафе на Хрещатику близько 30 осіб напали на десятьох футбольних фанатів з Великобританії. Нападники ховали під капюшонами свої обличчя і мали при собі ножі. Швидка допомога госпіталізувала в лікарню трьох іноземців: у одного з них - рана від удару ножем, у іншого - розбита голова від удару пляшкою, у третього - сильні удари.