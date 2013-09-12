Міліцію хочуть позбавити повноважень складати протоколи

Кабінет міністрів має намір розробити зміни до законодавства, які позбавлять співробітників міліції повноважень складати протоколів за порушення правил торгівлі на ринках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем`єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання уряду 11 вересня.

”Уряд продовжує створювати умови і стимули більшої свободи економічної діяльності в Україні. Серед найбільш поширених нарікань з боку малого і середнього бізнесу є надмірне втручання контролюючих і правоохоронних органів в підприємницьку діяльність. На вирішення цієї проблеми постійно звертає увагу уряду Президент України. Саме тому при формуванні Державної програми активізації економіки на 2013-2014 рр. ми поставили завдання розробити зміни до законодавства, які позбавляють співробітників міліції повноважень складати протоколів за порушення правил торгівлі на ринках”, - сказав Азаров.

За його словами, сьогодні такі зміни уряд планує схвалити і направити до парламенту.

”Міліції є чим займатися: запобігати злочинам проти життя та здоров’я, честі та гідності людини, проти власності, громадської безпеки тощо”, - наголосив глава уряду.