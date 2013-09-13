Українські міліціонери вже взяли 14 медалей на чемпіонаті з плавання

Другий день чемпіонату Європи з плавання серед поліцейських приніс Україні 14 медалей.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, українці отримали сім золотих, чотири срібних та три медалі із бронзи.

Дніпропетровські міліціонери – Костянтин Гайдар, Олександр Безуглий, Андрій Говоров – завоювали дві золотих, одну срібну та одну бронзову медаль.

Також серед медалістів – збірна Німеччини, Румунії, Франції та Росії.

У програму другого дня увійшли: естафета 4 по 100 м, комбіноване плавання 200 м, плавання на спині 50 м, батерфляй 100 м, брас 100 м і вільний стиль 50 м.



Фото: МВС України

Нагороди переможцям вручили президент Європейського спортивного союзу поліцейських Люк Смеєрс та начальник ГУ МВС України в Дніпропетровській області Віктор Бабенко.