Міліція затримала крадія каналізаційних люків

Працівники Комінтернівського райвідділу міліції в ході відпрацювання території району, близько першої години ночі на вулиці Плеханівська на «гарячому» був виявлений та затриманий 40–річний чоловік, який скоїв крадіжку каналізаційного люку.

Про це повідомляє Управління зв’язків із громадськістю МВС України.

Дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Під час проведення слідчих заходів, співробітники Комінтернівського райвідділу міліції встановили, що на рахунку 40-річного харків’янина понад 14 фактів крадіжок каналізаційних люків. Затриманий повідомив правоохоронцям, що злочини він скоював переважно у ночі за допомогою металевої палиці, потім люки розбивав кувалдою та здавав на металобрухт. Речові докази вилучені.

Також, з’ясувалось, що харків’янин у минулому вже мав проблеми із Законом. Він відбув покарання за аналогічні злочини.

Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. На цей раз він може провести за ґратами до п’яти років.