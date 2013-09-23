Міліція затримала солдата, який на BMW збив дівчину і втік

У Луганську міліція затримала солдата-водія BMW-X5, який скоїв наїзд на дівчину і втік з місця ДТП. Аварія сталася 22 вересня о 2:15 в місті Луганську на перехресті вулиць Градусова і Годуванцева.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Луганській області, дівчина отримала тілесні ушкодження, з якими вона була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії та реанімації Луганської обласної клінічної лікарні. Потерпіла – у важкому стані.

Водій автомобіля з місця події зник і був виявлений співробітниками ДАІ в районі Жовтневої прокуратури в той момент, коли скручував номерні знаки з автомобіля. Водій був доставлений в наркологічний диспансер для проходження огляду.

Автомобіль BMW-X5 скеровано на спецмайданчик тимчасового затримання транспортних засобів Луганська.

Встановлено, що водій автомобіля є солдатом строкової служби військової частини. Згідно з інформацією, наданою командиром частини, даний громадянин перебував у добовому звільнення з 15:00 21 вересня по 15:00 22 вересня.

Даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 КК України.

Матеріали кримінального провадження знаходяться в прокуратурі Луганської області для визначення підслідності.

Як повідомляло видання «Східний варіант» з посиланням на джерела в слідчих органах, за кермом BMW Х5 перебував син судді Ленінського районного суду міста Луганська.