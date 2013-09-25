На Запоріжжі 39 «швидких» обладнали «тривожними кнопками»

У Запорізькій області 39 автомобілів швидкої допомоги обладнали «тривожними кнопками».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, 24 вересня у запорізькому обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф відбулася презентація функціонування «тривожної кнопки» в автомобілях швидкої допомоги.

За словами директора департаменту охорони здоров`я облдержадміністрації Віталія Казеки, через численні напади на медиків швидкої допомоги, які почастішали, голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Пеклушенко дав завдання оснастити автомобілі швидкої допомоги «тривожними кнопками» виклику охорони. Ними вже обладнані 39 автомобілів швидкої допомоги. До кінця жовтня всі 153 машини області будуть оснащені такими пристроями для оперативного зв`язку з міліцією.

Запорізька область стане першої в Україні, де санітарні автомобілі повністю будуть оснащені «тривожними кнопками».

«Тривожна кнопка» складається з брелка, що знаходиться у лікаря швидкої допомоги, і кнопки виклику служби охорони, вмонтованої у панель автомобіля. Сигнал виклику може надходити як з кабіни санітарного транспорту, так і дистанційно. У разі потреби медики можуть безперешкодно подавати сигнал тривоги, знаходячись на відстані від машини 200 метрів. Крім цього, автомобіль швидкої допомоги оснащений системою GPS-навігації. Оператор пульта охорони визначає адресу, звідки надійшов сигнал, і направляє за нею найближчу групу реагування Державної служби охорони, яка прибуває на місце впродовж 3-5 хвилин.

Довідка УНІАН. 24 травня 2013 року психічно хворий житель міста Запоріжжя викликав бригаду «швидкої», а коли медичні працівники прибули на місце, він облив їх кислотою та напав на них з побутовим льодорубом. У результаті загинула 29-річна вагітна фельдшер, лікар-кардіолог та другий фельдшер потрапили до лікарні.

15 червня 2013 року у Ленінському районі міста Запоріжжя двох працівників бригади швидкої медичної допомоги побив п`яний пацієнт.