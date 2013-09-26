На Закарпатті браконьєр намагався засипати гравієм автомобіль ДАІ

Слідчо-оперативна група міліції у Виноградівському районі Закарпаття зафіксувала факт самовільного забору гравійно-піщаної суміші на березі Тиси неподалік села Чорнотисово.

Про несанкціонований забір гравію правоохоронців повідомили самі мешканці села, зателефонувавши за номером 102. Опергрупа виїхала на місце події та виявила три одиниці техніки: навантажувач та автомобілі УРАЛ та КаМАЗ, навантажені гравієм. Організовував роботу із незаконного забору природніх ресурсів місцевий житель, який уже притягувався до відповідальності за контрабанду сигарет.

Однак реакція контрабандиста і браконьєра виявилася зухвалою та непередбачуваною. Він почав лаятися на представників міліції, а відтак сів за кермо УРАЛу та почав утікати з місця події. Завдяки оперативним діям, представники ДАІ зуміли перекрити йому дорогу, заблокувавши вантажівку по обидві сторони дороги. На це зухвалець намагався висипати гравій просто на машину державтоінспекторів. Відтак контрабандист пішки дійшов до свого джипу Toyota Land Cruiser 200 і втік у невідомому напрямку.

Цікаво, що ескаватор-навантажувач, якого використовував контрабандист для забору гравію, уже фігурував у правопорушеннях раніше.

Як і УРАЛ, на якому, імовірно, раніше перевозили контрабандні цигарки.

Транспортні засоби та ескаватор затримані, складені протоколи.

Ведеться слідство зі звинуваченням по статті 203/2 ККУ “Зайняття видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона, встановлена законом, … з отриманням доходу у великих розмірах”. Такі дії караються законом обмеженням волі на строк до п'яти років.

За попередніми даними, Державною екологічної інспекцією встановлено, що з берега Тиси було вивантажено приблизно 40 кубічних метрів гравійно-піщаної суміші. Це зафіксовано відповідними актами держекоінспекції.

Закарпаття онлайн

