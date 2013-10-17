На Харківщині під час ліквідації пожежі загинув рятувальник

У селищі Пісочин Харківського району Харківської області під час ліквідації пожежі в гуртожитку загинув рятувальник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, пожежа в двоповерховій будівлі гуртожитку сталася сьогодні близько 2:10.

Після ліквідації пожежі близько 3.45 обвалилась плита перекриття даху будинку і привалила двох працівників ДСНС, які проводили огляд приміщень.

Внаслідок цього один працівник ДСНС 1991 року народження загинув на місці пригоди, другий - 1989 року народження - отримав важкі травми і був госпіталізований до лікарні невідкладної швидкої допомоги.

Серед мешканців гуртожитку постраждалих немає.

Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюються. Розміщенням мешканців будинку опікується міська влада.