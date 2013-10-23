Після обшуків СБУ у Генштабі очікуються кадрові перестановки. Посади може позбутися перший заступник голови Генштабу Ігор Кабаненко і ще кілька високопоставлених генералів.

Служба безпеки позбавила допуску до держтаємниці першого заступника начальника Генштабу Збройних сил України адмірала Ігоря Кабаненка. Про це ZN.UA повідомило джерело у СБУ.

Цей крок став наслідком обшуків, проведених СБУ у кінці вересня у кабінетах перших осіб Генштабу, чого не було за всі роки існування українських Збройних сил. У списку генералітету, який потрапив під приціл СБУ, виявилися начальники, які не мають особливих повноважень у розподілі фінансових потоків, але відповідальні за хід бойової підготовки та стан боєготовності армії та флоту.

За відомостями з Генерального штабу, обшуки у кабінетах високопоставлених військовослужбовців виявили копії таємних документів. Подібна ситуація вимагає розпочати кримінальне провадження за фактом розголошення державної таємниці для з'ясування для кого і з якою метою ці військовослужбовці збирали таємні відомості.

За даними джерела, допуску до держтаємниці буде найближчим часом позбавлено заступника начальника Генштабу генерала-лейтенанта Юрія Думанського та начальника Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу генерала-лейтенанта Валерія Аскарова.

Відповідно, вони не зможуть займати посади і їх буде звільнено або переведено на посади, які не передбачають допуску до державної таємниці.

Джерело у Міноборони повідомляє, що прийдешнє звільнення Кабаненка і гучний скандал з отриманням ним 5 квартир передують кадровим змінам у самому Міноборони.

ZN.UA