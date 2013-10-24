Порядності у міліції більше, ніж перевертнів, – Лекарь

Патріотизму, порядності у правоохоронних лавах більше, ніж перевертнів. На цьому наголосив заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Лекарь під час зустрічі з керівниками обласних підрозділів міліції на навчальних зборах, що проходять в Національній академії внутрішніх справ.

Про повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

«Підвищення останнім часом уваги до працівників органів внутрішніх справ ЗМІ можна назвати справжніми інформаційними атаками. Часто-густо на телебаченні, радіо, а особливо у друкованих та Інтернет-виданнях виходять у світ матеріали з неперевіреними або перекрученими фактами. Як уникнути безпідставних звинувачень і заплямування доброго імені українських правоохоронців, саме йшлося на цих зборах», – зазначають в повідомленні.

Заступник міністра внутрішніх справ України сказав, що нічого не буває таємного, щоб не стало відомим.

Сергій Лекарь закликав колег не пасувати перед нападниками, захищатися і, зокрема, робити кроки на випередження подібних загроз.

«Адже героїзму, патріотизму, порядності у правоохоронних лавах більше, ніж перевертнів. Як приклад тому, підшивки центральних і місцевих видань. Публікації у ЗМІ про працівників ДПС та спецпідрозділ «Беркут», донорів у погонах, яких через роки знаходять вдячні батьки, дітей яких врятувала кров міліціонерів», – додав Сергій Лекарь.