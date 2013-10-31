Новітні технології дозволять міліції перейти на новий рівень – МВС

Про безпеку дорожнього руху, новітні технології ДСО, роботу з дітьми та загалом про охорону громадського порядку йшлося під час підсумкової наради підрозділів міліції громадської безпеки під головуванням заступника Міністра внутрішніх справ України Віктора Ратушняка.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

За словами заступника міністра, упродовж цього року вдалося забезпечити належний рівень безпеки дорожнього руху на автошляхах України. Найголовніше те, що не допущено зростання кількості дорожньо-транспортних пригод і тяжкості їх наслідків.

Важливу роль у охороні громадського порядку відіграють підрозділи ДСО. Як позитивний приклад, зважаючи на непоодинокі випадки протиправних посягань на працівників бригад швидкої медичної допомоги, Державною службою охорони для забезпечення життя і здоров’я фельдшерів, запроваджено обладнання медичних автомобілів системами спостереження, - звернувся до підлеглих Віктор Іванович. - Наразі, опрацьовується питання щодо використання мобільних трекерів GPS (з функцією термінового виклику міліції) листоношами під час рознесення ними пенсій.

Головуючий зазначив, що працівникам «на місцях» необхідно посилити роботу за вказаним напрямком, ініціювати перед органами місцевого самоврядування питання придбання та встановлення на вулицях та інших громадських місцях систем відеоспостереження. Завдяки новітнім технологіям та розробкам, робота міліціонерів перейде на новий, значно вищий рівень, а громадяни зможуть почуватися більш захищеними на вулицях рідних міст та селищ.

Начальник Департаменту громадської безпеки МВС Олексій Крикун зупинився тому, що за 9 місяців цього року, Департаментом громадської безпеки вжито ряд заходів щодо покращання профілактики правопорушень та злочинів. Як наслідок - на території держави на 10 відсотків зменшилась кількість учинених кримінальних правопорушень у громадських місцях.

«Завдяки налагодженій роботі усіх підрозділів міліції громадської безпеки ми зможемо зберегти та підвищити рівень правопорядку на території України», - підсумував Віктор Ратушняк.