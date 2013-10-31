П'яний гість «викрав» наречену і потрапив з нею в аварію

У Закарпатській області в день весілля наречена потрапила в ДТП. Аварія сталася в селі Костилівка Рахівського району.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні міліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Було встановлено, що водій, не впоравшись з керуванням, заїхав у кювет.

ДТП відбулося під час святкування весілля. Один із гостей свята вирішив дотриматися існуючої традиції, викрав наречену та вивіз її на машині в сусіднє село. Коли ж вирішив повернутися на весілля, то не справився з керуванням, через що він сам, наречена та ще один пасажир тяжко травмувалися.

Постраждалих доставили в Рахівську районну лікарню з переломами та струсом головного мозку. Як повідомили медики, водій знаходився в стані алкогольного сп’яніння.

Начальник Рахівського РВ УМВС Віталій Шимоняк повідомив, що слідчим райвідділу міліції Юрієм Синюком розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України. Такі дії караються штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами до двох років, арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.