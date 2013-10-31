Прокурори втратять право ініціювати перевірку діяльності громадян

Після прийняття парламентом нового закону про прокуратуру прокурори втратять можливість поза межами кримінального провадження на свій розсуд ініціювати перевірку діяльності громадян, підприємств, організацій, проводити будь-які ревізії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив радник Президента України Андрій Портнов.

За його словами, законопроект передбачає скасування в органів прокуратури функцій досудового слідства і загального нагляду.

Як зазначив Портнов, відповідні функції будуть покладені на інші профільні органи виконавчої влади.

За словами радника, представництво інтересів держави в судах з боку прокурорів буде в тому випадку, якщо є реальна загроза інтересам держави, але для цього представникам прокуратури необхідно буде надати суду вагомі аргументи та докази.

Таким чином, як зазначив Портнов, роль прокуратури носитиме допоміжний характер.

Водночас, радник Президента зазначив, що за прокурорами залишатиметься право захисту інтересів неповнолітніх, щоб унеможливити будь-які маніпуляції чи шахрайства, які можуть призвести до порушення інтересів цієї категорії громадян.

Як сказав Портнов, у разі прийняття нового закону про прокуратуру в Україні будуть ліквідовані 122 спеціалізовані прокуратури, зокрема такі як транспортна, військова, екологічна.

Разом з тим, новий закон запроваджує підвищення вимог до претендентів на посаду прокурора. Так передбачається, що доступ до цієї посади стане багаторівневим і базуватиметься на конкурсному відборі претендентів, що дасть змогу залучати в органи прокуратури більш досвідчених і кваліфікованих осіб.

Що ж стосується терміну повноважень генерального прокурора, то законом пропонується встановити 7 років. Але цей термін, як зазначив Портнов, може набути чинності у разі якщо Верховна Рада у лютому наступного року проголосує за внесення змін до Конституції, в разі якщо ці зміни парламентом затверджені не будуть, то термін повноваження генерального прокурора залишиться 5 років, як це передбачено чинною Конституцією. “Таким чином, ми відкидаємо всі звинувачення щодо запровадження безстрокового терміну для генерального прокурора”, - наголосив радник Президента.

Відповідаючи на запитання журналістів, Портнов зазначив, що поки що остаточно не вирішено питання звільнення-призначення генпрокурора, оскільки ця процедура регулюється чинною Конституцією, а не законами.

Водночас, радник Президента не виключив, що після прийняття нового закону про прокуратуру виникнуть певні проблеми. Але, як зазначив Портнов, ці проблеми будуть вирішуватися по мірі їх виникнення та врегульовуватимуться наявними законними важелями та інструментами.

Він також повідомив, що цей законопроект внесено Президентом на розгляд Верховної Ради України. У той же час на офіційному сайті парламенту у списку зареєстрованих законопроектів його наразі немає.