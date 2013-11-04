В Ужгороді під час руху загорівся Mercedes

4 листопада близько 1:30 до чергової частини Ужгородського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про загоряння автомобіля «Mercedes-Benz S 500», під час руху по Слов’янській набережній міста Ужгорода.

Як повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС України у Закарпатській області, на місце події виїхала слідчо - оперативна група міськвідділу міліції. Встановлено, що в автомобілі перебували двоє людей.

Вогонь спалахнув в моторному відсіку під час руху автомобіля. Чоловіки встигли залишити палаючий транспортний засіб, після чого автомобіль зіткнувся з деревом. Вогонь пошкодив кабіну та моторний відсік.

У міліції наголошують, що ймовірна причина загоряння – замикання електромережі автомобіля.

Дане звернення зареєстровано в журналі Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Ужгородського міськвідділу міліції.

Наразі працівниками міськвідділу по даному факту проводиться перевірка.